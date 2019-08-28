На Харьковщине лесники напали на журналистов «112-Украина», которые снимали незаконную вырубку леса

В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста «112 Украина» Олега Решетняка.

Об этом сообщает 112 Украина

Около 13:50 эфир телеканала прервали из-за конфликта, который возник у журналиста с лесниками во время съемки сюжета о вырубке лесов.

- Мы снимаем документальный проект-расследование, который касается вырубки векового дуба. Когда приезжал президент Владимир Зеленский, он пролетел над харьковскими лесами и был шокирован увиденным, - рассказал он.

По словам журналиста, во время съемки с квадрокоптера к нему подошли агрессивные сотрудники хозяйства и начали предъявлять претензии. Автомобилю журналистов спустили колеса и чуть не перевернули.

Обе стороны вызвали полицейских.

Пока Решетняк общался с ведущими в студии, к нему подошли несколько человек. Он начал убегать, но в конце концов, судя по картинке, оказался на земле, после чего трансляция, которая велась с мобильного телефона, прервалась.

Напомним, Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 17 июля провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.