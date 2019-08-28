В Одессе ОПГ «встречалась» с мужчинами, а после шантажировала их фото-видео компроматом

Иллюстрация В Одессе организованная преступная группировка шантажировала мужчин информацией об их интимной жизни. Кроме того, они использовали недействующее удостоверение работника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуратура выяснила, что 26-летний одессит разработал план для вымогания денег у мужчин за неразглашение данных про их личную жизнь и интимные связи. Кроме него, в группировке были двое его братьев, приятель и несовершеннолетний парень.

Данная группировка подыскивала «жертв» в Интернете, встречалась с ними, делала фото и видео таких встреч, после чего требовала у потерпевших деньги за неразглашение.

Кроме того, во время этой преступной деятельности представители группировки использовали недействующее удостоверение работника полиции, а также применяли к потерпевшим насилие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Портофранковского отделения полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры совместно с Одесской местной прокуратурой № 3.

Напомним, как в Днепре, в ходе спецоперации правоохранители задержали пятерых членов группировки, которые похитили мужчину и пытками вымогали четыре миллиона гривен. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления стратегических расследований, прокуратуры с привлечением спецподразделения «КОРД». А ранее Николаеве задержали четырех кавказцев, которые из-за «долга» похитили мужчину.