Чиновница миграционной службы получала взятки за ускоренную выдачу паспортов для выезда заграницу – её разоблачила СБУ

СБУ разоблачила высокопоставленную чиновницу Центрального межрегионального управления миграционной службы, которая создала механизм получения взяток за ускоренную выдачу биометрических паспортов для выезда заграницу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, во время проведения заданий в рамках борьбы с коррупцией в органах исполнительной власти, оперативники спецслужбы разоблачили главного специалиста районного отделения Центрального межрегионального управления миграционной службы Украины. Она получила взятку от нескольких «клиентов». Установлено, что чиновница получала деньги частями.

Аванс составлял половину суммы, а остальное она получала после изготовления и передачи паспортов.

Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере 300-а долларов США. Как задокументировали в СБУ, несколькими днями ранее она получила первую часть денег за ускорение выдачи шести паспортов.

Сейчас решается вопрос касаемо оглашения ей подозрения в совершении преступления по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаевской области полиция задержала начальницу управления агропромышленного развития райгосадминистрации и главного специалиста из районного совета. Они вымогали талоны на бензин в качестве взятки.

Также напомним, в феврале 2018 года полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.