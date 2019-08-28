На Донбассе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили тайник гранатометами

В дачном массиве, неподалеку от КПВВ «Гнутово» в Донецкой области, украинские пограничники обнаружили обнаружили тайник с двумя гранатометами.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

«Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ «Гнутово», обнаружили тайник с оружием», - сказано в сообщении.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в заброшенном здании под насыпью мусора выявили и изъяли один реактивный противотанковый гранатомет «РПГ-22» и один «РПГ-26».

Оперативники Госпогранслужбы устанавливают причастных к данной незаконной деятельности. Также, продолжается работа по выявлению других подобных тайников.

Напомним, ранее в зоне проведения ООС в Луганской области сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, которые ранее считались утерянными. Также, в Новоайдарском районе Луганской области обнаружили тайник с большим запасом оружия. Нашедшие его силовики считают, что тайник сделали российские боевики «ЛНР» для совершения терактов на подконтрольных территориях. А ранее, житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой. До того, во дворе 59-летнего жителя Смыги, в котором из-за взрыва погибли двое малолетних детей, нашли огромное количество взрывных устройств времен Второй мировой войны.