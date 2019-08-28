На Николаевщине за убийство пенсионерки задержали ее знакомого – изначально даже эксперт не нашел следов преступления

В одном из сел Доманевского района полиция задержала местного жителя по подозрению в убийстве его знакомой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Утром 23 августа от односельчане сообщили в полицию, что во дворе дома лежит тело пенсионерки.

При осмотре тела на месте происшествия эксперт не выявил явных признаков насильственной смерти. А владелец домовладения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог предоставить никаких показаний.

Его сожительница рассказала, что накануне вечером они вместе с 59-летней гостьей употребляли алкоголь, однако что случилось с пенсионеркой не знает, потому пошла спать раньше, чем закончилось застолье.

В тот же день по данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). По результатам судебно-медицинской экспертизы оказалось, что смерть женщины наступила в результате насильственных действий.

Проведя ряд следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к убийству женщины причастен 35-летний мужчина, во дворе которого и было обнаружено тело пенсионерки.

Выяснилось, что в тот вечер в ходе совместного распития спиртного между домовладельцем и его знакомой возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину камнем по голове. От удара она упала на землю и больше не поднялась.

28 августа следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. За преступление мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, как в Баштанке мужчина жестоко избил собутыльницу и выбросил ее возле дороги – она умерла в реанимации.