В Киеве пьяный иностранец наехал на ногу сотруднику спецназа полиции

В Киеве ночью сбили сотрудника полиции особого назначения №2. Его с переломом левой ноги доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 2:00 в Голосеевское управление полиции пришло сообщение, что на улице Василия Касияна сбили сотрудника полка полиции особого назначения №2. На место выехала оперативная группа.

Как было установлено после, при патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения.

Водитель, заметив полицейских, попытался уехать в другую сторону. Наряд решил остановить автомобиль для проверки документов. По требованию полицейских водитель не остановился. Догнав машину, один из правоохранителей подошел к водителю, однако тот резко начал движение, наехав полицейскому на ногу.

«Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем находился 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По информации врачей, у него перелом левой ноги», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как в Запорожской области спецназ задержал двух братьев за избиение полицейских. Также в Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку. Ранее сообщалось, что в Киеве полицейский открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек.