Аферисты за сутки выманили у жителей Николаевщины 37 тысяч гривен

В Николаевской области 27 августа нескольких местных жителей обманули на 37 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

27 августа трое жителей Ингульского, Корабельного и Арбузинского районов области «приобрели» на сайте купли-продажи запчасти к автомобилю, мобильный телефон и дрова, перечислив мошенникам 15 тысяч гривен.

В тот же день в полицию Центрального и Березнеговатского районов обратились двое местных жителей с сообщениями о том, что стали жертвами так называемого «вишинга» (мошенничества, связанное с выманиванием реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации). По словам заявителей, их счета были опустошены после того, как они пообщались с «представителями» банковских учреждений. Пострадавшие опрометчиво предоставили злоумышленникам всю конфиденциальную информацию, в результате чего обогатили их на 16 тысяч гривен.

А житель Николаевского района перепутал в телефонном разговоре голос мошенника с голосом своего товарища, которому и «одолжил» 6 тысяч гривен. Пострадавший перечислил нужную сумму через мобильное приложение на указанный злоумышленником банковский счет, после чего связь с ним оборвалась.

Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как жительница Южноукраинска перечислила 15 тысяч гривен псевдомедику, который попросил денег на операцию ее внучки.