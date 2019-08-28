Аферисты за сутки выманили у жителей Николаевщины 37 тысяч гривен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

В Николаевской области 27 августа нескольких местных жителей обманули на 37 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

27 августа трое жителей Ингульского, Корабельного и Арбузинского районов области «приобрели» на сайте купли-продажи запчасти к автомобилю, мобильный телефон и дрова, перечислив мошенникам 15 тысяч гривен.

В тот же день в полицию Центрального и Березнеговатского районов обратились двое местных жителей с сообщениями о том, что стали жертвами так называемого «вишинга» (мошенничества, связанное с выманиванием реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации). По словам заявителей, их счета были опустошены после того, как они пообщались с «представителями» банковских учреждений. Пострадавшие опрометчиво предоставили злоумышленникам всю конфиденциальную информацию, в результате чего обогатили их на 16 тысяч гривен.

А житель Николаевского района перепутал в телефонном разговоре голос мошенника с голосом своего товарища, которому и «одолжил» 6 тысяч гривен. Пострадавший перечислил нужную сумму через мобильное приложение на указанный злоумышленником банковский счет, после чего связь с ним оборвалась.

Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как жительница Южноукраинска перечислила 15 тысяч гривен псевдомедику, который попросил денег на операцию ее внучки.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность