На Херсонщине женщина, пытавшаяся продать своего трёхмесячного ребёнка за ₴210 тысяч, села в тюрьму на 8 лет

На Херсонщине на 8 лет посадили женщину, которая в начале июля прошлого года пыталась продать своего трёхмесячного сына за 210 тысяч гривен. На эти деньги она планировала купить дом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Так, 26-летняя жительница Скадовского района в июле прошлого года пыталась продать своего трёхмесячного сына за 210 тысяч гривен, а на вырученные деньги купить дом.

Отмечается, что женщина ранее была судима и вела «антиобщественный» образ жизни. Вона написала расписку, что отказывается от сына и отдала его вместе с документами и вещами.

Было открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Как сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми областного главка полиции Олег Шанько, следствию удалось установить и собрать всю необходимую доказательную базу и доказать в суде причастность женщины к продаже ребенка. Согласно приговору Херсонского городского суда мать осуждена на 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю львовянку, которая за 2700 долларов планировала передать свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.