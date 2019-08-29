Суд отказал в возврате обвинительного акта прокурору по делу начальника аппарата Центрального райсуда Николаева о подстрекательстве к взятке

Жовтневый суд Николаевской области отказал адвокату в удовлетворении ходатайства о возврате обвинительного акта относительно руководителя аппарата Центрального райсуда Руслана Мизюна.

Соответствующее решение коллегия судей в составе Романа Козаченко, Виктории Полишко и Сергея Глубоченко вынесла во время подготовительного заседания в четверг, 29 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, по версии следствия, в начале марта 2018 года к обвиняемому обратилась за консультацией потерпевшая. Узнав о проблеме женщины и ее заинтересованности в получении судебного решения, руководитель аппарата решил ввести потерпевшую в заблуждение и завладеть деньгами, «склонив ее к предоставлению через него неправомерной выгоды судье одного из судов Николаева». Он убедил женщину, что после этого она получит положительное судебное решение по делу. Изначально же ему вручили подозрение за вымогательство взятки, но уже в обвинительном акте квалифицировано содеянное иначе – по как подстрекательство потерпевшей к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (часть 4 статьи 27, часть 2 статьи 15, часть 3 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины) и мошенничество (часть 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины). При этом по различным причинам подготовительное заседание несколько раз переносилось – из-за неявки прокурора или же потерпевшей по делу.

В начале заседания адвокат Мизюна Владимир Тимошин заявил ходатайство о возврате обвинительного акта прокурору, поскольку считает, что он не соответствует нормам Уголовного Процессуального Кодекса. В частности, в документе не указана дата составления, отсутствует фамилия судьи Заводского райсуда Николаева, для которого якобы предназначалась неправомерная выгода для решение по семейному спору в пользу потерпевшей по делу.

Также он утверждает, что квалификация уголовного производства не соответствует действительным событиям. Помимо этого, в ходатайстве указано, что обвинительный акт составлен неуполномоченным лицом, поскольку досудебное расследование должны были проводить сотрудники Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционный прокуратуры в связи с тем, что взятка была предназначена для судьи, соответственно, подследственность тогда должна быть не за Нацполицией.

В свою очередь, прокурор Денис Стоянов возражал против удовлетворения этих ходатайств, поскольку они были заявлены не на той стадии судебного рассмотрения. Такой же позиции придержалась и потерпевшая Шаталова.

В результате суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайств и возврате обвинительного акта, аргументировав это тем, что указанные защитником обстоятельства не препятствуют назначению начала рассмотрения дела.

Как известно, руководителя аппарата Центрального райсуда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Напомним, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области. Добавим, что прокуратура передумала отстранять от должности главу аппарата Центрального райсуда Мизюна.

Также ранее сообщалось, что 30 мая апелляционный суд Николаевской области направил отвод следственному судье Ленинского райсуда Дмитрия Захарченко по производству относительно главы Центрального райсуда Николаева на рассмотрение по месту работы подозреваемого.