«Мы – нация мира. Но мы сильные, когда это нужно»: К Михайловскому монастырю принесли подсолнухи в память о погибших в боях за Иловайск

В четверг, 29 августа, к Михайловскому Златоверхому собору люди принесли 400 подсолнухов в память о погибших воинах в боях за Иловайск.

Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в Михайловскоий Златоверхий (собор, – ПН) принесли почти 400 подсолнухов. За каждого погибшего четыре года назад в адских боях под Иловайск. Среди цветущих и спелых подсолнухов. В эти дни погибли сотни, а у миллионов замирали сердца и застывали слезы в глазах. 29 августа уснули вечным сном больше всего героев Иловайского котла - почти половина. Сегодня, на шестой год войны, Донбасс полит кровью тысяч. Теперь мы чествуем их именно 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Сейчас подсолнух напоминает о каждом, став символом нашей скорби и памяти», – написал глава государства.

«Мы - нация мира. Но мы сильные, когда это нужно. И «в родном крае господствовать не дадим никому ...» Я знаю, что мы остановим эту войну и вернем домой наших пленных, возродим Донбасс, вернем аннексированный Крым и докажем, что Украина - единственная и неделимая страна, государство и нация. И знаю, что никогда не забудем всех, кто отдал за это жизнь», – добавил он.

Фото: Цензор.НЕТ

Как известно, в Украине 29 августа впервые официально отмечают День памяти погибших за независимость и суверенитет.

Именно 29 августа на Донбассе – день начала выхода украинских войск из окружения под Иловайском («Иловайский котел»), когда украинские военнослужащие получили значительные потери убитыми и ранеными. О введении новой даты в календаре объявил Президент Украины Владимир Зеленский на День Независимости.