«Выполнили нагло заказняк»: Николаевский авторитетный бизнесмен Титов хочет привлечь к ответственности прокуроров, которые вели его дело

Фото со страницы в Facebook Михаила Титова Николаевский бизнесмен Михаил Титов заявил, что уголовное производство в отношении него имеет заказной характер, и хочет привлечь к ответственности прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство в этом производстве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Показательное выступление или пиар компания от представителей древнейшей профессии и их ручных шариковых (сегодня у них модная кличка - активисты) было представлено на «арене цирка» ровно два года назад. Когда прокуратура и тогдашняя власть Украины отчаянно держалось за право безнаказанно ломать и уничтожать неугодных сограждан. На это масштабное мероприятие соглашались далеко немногие работники, так как всегда придерживаюсь мнения, что в органах есть те, кто достоин называться прокурорами и есть те, кто безмозгло соглашаются на «великие дела», нагло подменяя понятия Правды на брехню. И самое страшное: эту нечисть трудно привлечь к уголовной ответственности даже за вопиющие случаи нарушения законности. Так как в нашей справе «надувателем парусов» был сам лично прокулол (имеется в виду Генпрокурор Юрий Луценко – ПН). И как следствие такой подчиненности - прокулолы, не задумываясь о последствиях, выполнили нагло заказняк!» – написал Титов.

Он добавил, что был незаконно арестовал вместе с остальными фигурантами дела, а само дело не имеет никаких доказательств. Также Титов утверждает, что судьи Жовтневого райсуда Мариуполя, где и проходили заседания суда по делу, были на «крючке» у прокуроров.

«Не имея никак оснований и доказательств, полагаясь только чисто на слухи майданутых шариковых, незаконно арестовали и вывезли нас в подконтрольную себе зону Мариуполя, где каждый судья у них же «на крючке», – отметил Титов.

Помимо этого, Титов заявил, что ситуация со смертью Дмитрия Леонова в Николаевском СИЗО не останется безнаказанной.

«Но, как говорится, на все нужно время и, к сожалению, на доказательство нашей невиновности так же были потрачены немалые силы... И никто не забудет и не оставит безнаказанно трагическую ситуацию которая произошла с моим Другом!» – сообщил он.

Также бизнесмен дал понять, что хочет привлечь к ответственности процессуальных руководителей по его делу.

«Каждый кто был причастен,да и просто поддерживал исполнителей этого беспредела должен хоть разочек прокукарекать на тюремном продоле! Так будет Справедливо!!! Р.S. Интересно: их наградные часики кукуют или уже учатся кукарекать?!» – подытожил бизнесмен.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.