«Слушать будем еще три года»: В Николаеве уже пять лет не могут разобраться с делом по взятке директора ДК «Молодежный»

Юлия Захарова В Николаеве снова отложили заседание по делу о взятке директора ДК «Молодежный» Юлии Захаровой, а уголовное производство уже длится почти пять лет.

Об этом адвокат Владимир Тимошин сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, Юлию Захарову и ее заместителя Людмилу Роземблюм обвиняют в получении взятки в пять тысяч гривен, которые якобы требовали в 2014 году от предпринимателя за предоставление части помещений в доме культуры в аренду.

«Это издевательство над людьми. Делу Захаровой Ю.В. и Розенблюм Л.И. 10 сентября исполнится 5 лет. За это время сменилось 4 судьи и множество прокуроров. С предпоследним судьей (до выхода в отставку) изучили все материалы дела. Ушел в отставку. Почти полгода не определяли нового судью. Назначили. Сегодня первое заседание под председательством нового судьи не произошло (он один в суде, который одновременно является и следственным судьей). В то же время прокурор заявил, что он желает слушать с самого начала. С учетом того, что следующее заседание назначено на конец ноября, понимаю что слушать будем еще три года», – написал адвокат.

Напомним, как в феврале прокурор Николаевской области Тарас Дунас снова пообещал «отдельный разбор из-за пропусков» судов своими подчиненными.

Также напомним как Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев, из-за систематических прогулов прокуроров.

По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.