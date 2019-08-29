Суд приговорил к 8 годам уроженку Николаевщины, заморившую голодом своих детей - большую часть срока она уже отсидела

Женщину, которая закрыла в квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочь, после чего младший ребенок умер, а девочка попала в больницу, приговорили к восьми годам тюремного заключения.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Как известно, раннее в Голосеевском районном суде Киева 27 августа для уроженки Николаевщины, заморившей голодом маленьких детей, просили назначить пожизненный.

«Под крики «позор» завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Оставление в опасности. Так суд квалифицировал действия подозреваемой, которая на 11 дней оставила без еды в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь», - написала она.

Максимец подчеркнула, что, несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК - в виде восьми лет лишения свободы.

«При этом, как отметил суд в своем решении, значительную часть наказания ей будет засчитано в качестве отбытого (по закону Савченко)», - добавила пресс-секретарь.

Она также сообщила, что прокуроры готовят апелляцию.

Как известно, в Киеве в конце 2016 года 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии.

Тогда также сообщалось, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям.

Ранее также сообщалось, что 20-летняя Владислава Трохимчук, которая оставила умирать от голода двух своих детей, постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.