В Николаеве суд приговорил к шести годам десантника, который «для самообороны» хранил дома аресанл гранатометов и боеприпасов

Судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко приговорил к шесть годам лишения свободы военнослужащего по контракту 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за незаконное хранения оружия, привезенного из АТО.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 18 сентября в квартире 38-летнего жителя Николаева нашли арсенал оружия, в частности изъяли 20 гранат РГН, четыре гранаты РГД, 0,5 килограмм пластида, электродетонаторы, 100 патронов калибра 7.62 мм., 300 патронов калибра 5.45 мм., 20 патронов к пистолету ПМ, четыре гранатомета РПГ в полном боекомплекте. Позже выяснилось, что задержанный был десантником и рассказал, что привез опасные предметы из зоны АТО и хранил для самообороны.

В судебном заседании обвиняемый отказался давать какие-либо показания относительно обстоятельств инкриминируемого ему преступления.

Защитник просила признать его невиновным, настаивая на недопустимости полученных следствием доказательств.

По совокупности исследованных доказательств, суд пришел к выводу о доказанности вины инкриминируемого военнослужащему преступления.

При назначении наказания суд учел, в частности тот факт, что обвиняемый совершил тяжкое преступление против общественной безопасности и связанное с незаконным оборотом оружия и взрывчатки.

Также суд учел, что со стороны обвиняемого отсутствовали какие-либо объяснения по обстоятельствам приобретения и хранения взрывчатых веществ и боеприпасов, что могло бы предоставить органу досудебного расследования остановить попадание военного оружия к свободному обращению и прекратить такие случаи в будущем.

Кроме этого, суд пришел к выводу, что отношение обвиняемого к военной службе свидетельствовало о истинном понимании им опасности и возможных последствий использования взрывчатых веществ, взрывных устройства и боеприпасов, которые у него хранились.

С учетом изложенного, суд постановил признать обвиняемого виновным и назначить наказание ближе к максимальной санкции установленной частью 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины, в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет.

Напомним, что в Заводском районе Николаева мужчина показал полиции свой арсенал боеприпасов, которые, по его словам, он хранил на случай боевых действий на Николаевщине.