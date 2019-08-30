В Одессе задержали чиновников «Укрзалізниці», которые вымогали у фермера ₴200 тысяч за запуск построенной им колеи

В Одессе полиция задержала чиновников регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця», которые вымогали у предпринимателя 200 тысяч гривен за запуск подъездной железнодорожной колеи к его предприятию.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что начальник службы пути вместе с главным инженером службы пути в Одессе получили от директора частного общества неправомерную выгоду в размере 200 тысяч гривен. Эти деньги предназначались за организацию подписания и выдачу акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенной сельским фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.

После получения указанной суммы взятки должностных лиц регионального филиала «Одесская железная дорога» задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Задержание проводили сотрудники следственного управления ГУНП в Одесской области и УЗЭ в Одесской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как ранее НАБУ вручила подозрение экс-директору филиала «Укрзалізниці» за незаконный экспорт щебня в РФ.