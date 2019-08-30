В Киеве ГБР задержала прокурора района на взятке в две тысячи долларов за закрытие дела о хранении наркотиков

В Киеве следователи теруправления ГБР задержали руководителя одного из районных отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области за получение двух тысяч долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданки две тысячи долларов и обещал за эти деньги обещал закрыть уголовное производство по факту хранения наркотических веществ.

Сейчас готовится вручения задержанному сообщения о подозрении и представление в суд ходатайства об избрании прокурору меры пресечения.

Производство квалифицировали как получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры, оперативное сопровождение – Управление защиты экономики в Кировоградской области ДЗЭ Нацполиции.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Напомним, как в столице задержали двух прокуроров за вымогательство 5 тысяч долларов с директора сети автозаправок.