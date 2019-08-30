В Днепропетровской области подорвали автомобиль начальника местного отделения полиции, когда тот сел за руль – никто не пострадал

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В пятницу, 30 августа, в Першотравенске Днепропетровской области произошел взрыв автомобиля начальника местного отделения полиции, когда тот находился в салоне.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля «Mitsubishi Outlander, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля. В результате взрыва полицейский не пострадал. На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 348 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего»).

Напомним, как на Винничине неизвестные пытались гранатой подорвать автомобиль местного депутата.

Виолетта Чех

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