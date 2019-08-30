В Киеве полиция задержала организаторов платных митингов в поддержку «антикоррупционера», шантажировавшего чиновников

Полиция задержала организаторов приплаченных митингов в поддержку фигуранта дела о шантаже чиновников под прикрытием «общественной борьбы с коррупцией».

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В ДЗЭ отметили, что в октябре 2018 года полицейские задержали группу «антикоррупционеров», которые требовали средства из выбранных ими чиновников органов исполнительной власти. Ради этого они создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в государстве.

«Активисты» подыскивали компрометирующую информацию на работников государственных органов и коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от жертв деньги за неразглашение информации, которая была сфальсифицирована. В случае отказа потерпевших выплачивать деньги «антикоррупционеры» оказывали на них давление, в частности угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети Интернет о разоблачении еще одного «коррупционера» и распространяли фальсифицированную информацию. После задержания руководителю группы «антикоррупционеров» было сообщено о подозрении по нескольким статья уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В дальнейшем его представители неоднократно обращались в суд с жалобой на принятое судом первой инстанции решение об избрании в отношении их подзащитного меры пресечения в виде содержания под стражей и продления сроков содержания. Однако суд отказывал в удовлетворении их требований. Поэтому, было изменено подходы к решению данного вопроса. Чтобы судьи приняли решение в пользу фигуранта во время очередных судебных заседаний, под стенами Апелляционного суда города Киева устраивались проплаченные митинги против судей, которые будут рассматривать апелляционные жалобы», – отметили в ДЗЭ.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции установили организаторов заказных митингов в защиту ранее задержанного «антикоррупционера». Ими оказались двое местных жителей, которые за свои «услуги» так же брали деньги средства. Суммы колебались от 20 до 30 тысяч гривен, в зависимости от количества участников и изготовленной «агитпродукции» и тому подобное.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранителями были изъяты «черновые» записи, продукция, которая использовалась во время акций и другие данные, подтверждающие непосредственное отношение к противоправной деятельности.

Сейчас оба организатора задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 376 («Вмешательство в деятельность судебных органов») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в декабре 2018 года контрразведка СБУ разоблачила руководителя псевдообщественной организаций на вымогательстве денег у бывших владельцев одного из киевских банков.

А 6 марта в городе Днепр военная прокуратура и полиция задержали руководителя ряда общественных организаций Константина Бильцана, который по версии следствия вымогал деньги у предпринимателя за непрепятствование деятельности. Позже в Николаеве суд арестовал общественника из Днепра, вымогавшего у бизнесмена 10 тысяч долларов.

Также аналогичная ситуация была в Полтаве, где в апреле задержали общественного «активиста», который шантажировал и вымогал у застройщика почти полмиллиона гривен.