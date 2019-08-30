В Николаеве водитель грузовика, проехавший на перекрестке на «красный», пытался дать взятку в ₴200 патрульным

В пятницу, 30 августа, в Николаеве водитель грузовика пытался дать взятку патрульным, чтобы на него не составляли админпротокол за нарушение ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 13:00 во время патрулирования Центрального района патрульные заметили, как водитель грузовика «Эталон», двигаясь по улице Пушкинская, грубо нарушил правила дорожного движения, а именно совершил проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора.

Патрульные остановили правонарушителя. Во время проверки документов водитель, пытаясь избежать ответственности, предложил полицейским «решить вопрос на месте» без составления административных материалов.

Водителя неоднократно предупреждали, что предложение неправомерной выгоды должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, но он продолжал предлагать взятку патрульным в размере 200 гривен.

Относительно руководителя был составлен админпротокол по части 2 статьи 122 («Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора»), после этого инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для документирования попытки дать взятку сотруднику полиции.

На место также прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, как 16 февраля 2017 года года в Николаеве депутата Николаевского областного совета Чмыря в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Toyota Land Cruiser» остановили патрульные полицейские.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили. По этим материалам в Национальном антикоррупционном бюро в отношении Сергея Чмыря открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). В итоге 16 июня суд признал депутата Сергея Чмыря виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, но все же вернул ему водительское удостоверение.