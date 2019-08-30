На Николаевщине мужчина во время застолья ударил односельчанина ножом – пострадавший умер «скорой»

В Баштанском районе мужчина убил односельчанина, вместе с которым дома распивал спиртное.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в одном из домов в селе Баштанского района совершено убийство 51-летнего местного жителя поступило в полицию около 21:00 29 августа.

На месте полицейские выяснили, что владелец дома лишил жизни его 24-летний мужчина, с которым они распивали спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек схватил кухонный нож и несколько раз ударил хозяина в туловище.

Поняв, что натворил, злоумышленник позвонил матери и попросил вызвать скорую и полицию. Однако спасти пострадавшего медики не смогли, от полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, как на Николаевщине мужчина ранил ножом знакомую и связал ее скотчем, а после этого он пошел допивать их алкоголь и позвал друзей.