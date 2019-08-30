Николаевская полиция провела обыски по делу ОПГ воров – нашли взрывчатку, коммунистическую символику и карту, где отмечены органы власти

В Николаеве в пятницу, 30 августа, в рамках расследования уголовного производства по серии краж группой лиц, полиция провела ряд обысков по месту жительства фигурантов и их родственников в ходе которых нашли оружие, взрывчатку, коммунистическую символику, карту Николаева с пометками в местах расположения органов власти, документы оборонительного предприятия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, группу из четырех квартирных воров задержали 29 мая на «перегоне». Задержанной группой «домушников» руководил ранее судимый за кражи 34-летний мужчина, который «позиционирует себя, как лицо, имеющее определенное влияние в криминальной среде».

«В результате следственных действий по месту жительства лиц, причастных к совершению краж, и их родственников полицейские обнаружили и изъяли: оружие и боеприпасы; взрывчатое вещество весом один килограмм, которое по предварительному заключению экспертов является тротилом; наркотическое вещество растительного происхождения; символику запрещенной в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» коммунистической партии; служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности», – говорится в сообщении.

Также среди изъятого - карты города Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений, назначение и цель использования которых сейчас также устанавливается.

В следственных мероприятиях принимали участие детективы отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований Главного управления Нацполиции в Николаевской области провели ряд санкционированных обысков.