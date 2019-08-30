В Киеве мошенники от имени президента Зеленского требовали от экс-чиновника $750 тысяч за должность в «Укроборонпроме»

В Киеве группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром».

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

«Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех лиц, по предварительному сговору между собой, в период с июля 2019 года по 30.08.2019, представляясь доверенными лицами Президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им денежные средства в сумме 570 000 долларов США за решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении лица на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром», — отметил он.

По словам Матиоса, человек, у которого требовали деньги — пришел с заявлением в Военную прокуратуру.

«30.08.2019 во время передачи части суммы в одном из офисов напротив здания Офиса Президента в размере 250 000 долларов США, указанные мошенники были задержаны сотрудниками Военной прокуратуры, следователем территориального управления ГБР в городе Киеве при участии оперативников СБ Украины», — добавил он.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

В то же время, как сообщил глава Офиса Президента Андрей Богдан, один из мошенников представлялся его помощником, второй - начальником департамента.

Напомним, Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что все, кто в бизнес-кругах называет его «посредником» в коррупционных схемах на таможне – мошенники.