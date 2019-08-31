На Буковине выявили группировку патрульных полицейских, которые торговали наркотиками и фальсификатом алкоголя

В Черновицкой области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции выявили группу патрульных полицейских, которая торговала наркотиками и алкоголем.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Сейчас при содействии руководства Департамента патрульной полиции, задержали организатора этой группы – 29-летнего инспектора полиции. О задержании других челнов ОПГ не указано.

Информация об отдельных сотрудниках Управления патрульной полиции области, причастных к противоправной деятельности поступила в ДВБ еще в 2018 году. В частности, группа подозревалась в сбыте контрафактной подакцизной продукции. Кроме полицейских в преступной деятельности были уличены гражданские лица – жители Черновцов и нескольких районов области.

По собранным материалам внутренней безопасности полиции Территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Хмельницком, под процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины, было начато уголовное производство по части 2 статьи 364 («Злоупотребление служебным положением») и по части 3 статьи 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») Уголовного кодекса Украины.

При документировании группы было установлено, что патрульные полицейские также покупают у гражданских наркотические средства и психотропные вещества, с целью собственного потребления и дальнейшего сбыта. Дополнительно следственными органами по данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 307 УК Украины и объединены с вышеупомянутыми уголовными производствами в единое.

Правоохранители провели оперативные закупки спирта, наркотических средств и фальсифицированной алкогольной продукции – 800 бутылок – у организатора группы.

Совместными действиями сотрудников Черновицкого, Хмельницкого, Ивано-Франковского управлений ДВБ, Управления защиты экономики в Черновицкой области, бойцов КОРД и оперативников криминальной полиции ГУНП в Хмельницкой области, сотрудниками ГБР после оперативной закупки амфетамина задержан 29-летний лидер группы, патрульный полицейский.

Также провели санкционированные обыски у его коллег-сообщников и гражданских лиц, причастных к преступной деятельности. Обнаружено и изъято марихуану, амфетамин, почти четыре килограмма порошкообразного вещества белого цвета, 880 бутылок контрафактной водочной продукции, 300 литров спирта, 432 поддельных акцизных марок, устройства и принадлежности для употребления наркотиков, оргтехнику, мобильные телефоны, патроны и средства в отечественной и иностранной валюте

Организатору группы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 40 тысяч гривен. Подозреваемый доставлен в СИЗО. Продолжаются следственные действия, с целью привлечения к уголовной ответственности его соратников.