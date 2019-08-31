В управлении спецрасследований ГПУ заявили, что Луценко перед уходом закрыл дело Калетника, забрал ряд полномочий и назначил Матиоса их «куратором»

В последний день Юрия Луценко в должности Генерального прокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о «диктаторских законах 16 января», ряд производств забрали из Управления специальных расследований ГПУ, а курировать УСР поставили главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщатся на Facebook-странице Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что 30 августа следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в Единый реестр досудебных расследования для доступа к своим производствам, но оказалось, что некоторые из них уже лишены такой возможности.

«А оказывается, что вчера, уже после окончания рабочего дня, в период времени с 18 до 19 часов, Юрий Луценко внес в ЕРДР данные в 20 уголовных производствах и изменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР. Как указано в ЕРДР по каждому из 20 производства, основанием таких изменений стала ч.5 ст. 36 УПК Украины, то есть неэффективное осуществление досудебного расследования. И это в то время, когда по нескольким производствам следователями готовились подозрения, а материалы этих производств, по привычке, Луценко не изучал», – отметили в УСР.

При этом в уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, Президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за «диктаторские законы» 29 августа заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь без изучения материалов уголовного производства закрыл это производство относительно Игоря Калетника «за отсутствием состава преступления в его действиях».

«Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступившем в УСР также 30.08.2019, которым Главного военного прокурора Матиос А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определено курирующим заместителем по работе УСР. Чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, что еще остались в следователей», – подытожили в Управлении спецраследований ГПУ.

Напомним, как ранее глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил Порошенко в создании проблем для расследования дел Майдана. А до этого Горбатюк говорил, что Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел УСР.