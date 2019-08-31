Обвиняемых в организации терактов 2002 года в США будут судить в следующем месяце

Судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых лиц, обвиняемых в организации терактов 11 сентября назначено на 11 января 2021 года.

Об этом сообщает The New York Times.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещении и финансировании.

Отмечается, что их задержали в Пакистане в 2002-2003 годах. После этого ЦРУ содержало их в заключении без связи с внешним миром, а также применяло к ним пытки. Именно из-за злоупотреблений властей возникли сложности с назначением даты судебного заседания.

Издание также отмечает, что обвинители просили назначить дату суда по вопросу о их смертной казни с 2012 года, но это произошло только накануне, 30 августа 2019 года.

Заключается, что до начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства. В следующем месяце начнутся заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить из дела признания, данные под пытками ФБР и ЦРУ.

11 сентября в США вспоминают жертв трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Американский суд обязал Иран выплатить более 10,5 миллиардов долларов в качестве возмещения семьям погибших и страховым компаниям за данные теракты.

Напомним, архивариусы из Америки обнаружили диски с более чем 2400 фотографий после терактов, которые случились 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.