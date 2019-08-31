Во время стрельбы на футбольном матче старшей школы в США пострадали как минимум десять подростков

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В США как минимум десять человек были ранены во время стрельбы в пятницу вечером на футбольном матче в старшей школе в Мобиле, штат Алабама.

Об этом сообщает «NBC».

Филиал «NBC News» «WPMI» сообщил, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел после футбольного матча на стадионе Лэдд-Пиблз. Полиция подтвердила, что во время стрельбы пострадали минимум десять человек, возрастом от 15 до 18-ти лет.

Глава полиции города отметил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

Отметим, что Мичиганская средняя школа потратит $48 миллионов на ремонт своих зданий, которые помешают стрелку в случае нападения. Также, в США предложили снести школу «Колумбайн», где 20 лет назад двое подростков совершили массовое убийство.

Владислав Фомин

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