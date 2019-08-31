Пограничники Украины и Словакии задержали украинского контрабандиста на мотопаратрайке, который успешно пересек границу с товаром

Недалеко от украинско-словацкой границы местные пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров летательный аппарат и задержали его пилота, который оказался украинцем.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сначала украинские пограничники во время патрулирования государственной границы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, пограничники отделения «Паладь-Комаровцы» и мобильное подразделение начали поисковые действия, чтобы выявить место взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарат соседним подразделениям и словацким коллегам из отдела пограничного контроля «Вишне-Немецкое».

По информации и ориентирам, предоставленными военнослужащими отдела «Ужгород», сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата. В районе Собранце, в нескольких километрах от украинского-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Руководил летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан.

Проводятся проверочные мероприятия и следственные действия в отношении задержанного и совершенного им правонарушения.

Напомним, как Служба Безопасности Украины разоблачила жителя Днепропетровщины на контрабанде в Украину кокаина из стран Западной Европы.