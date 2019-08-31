Опубликовано видео задержания мошенников, которые требовали $570 тысяч от имени президента Зеленского

Появилось видео и фото момента задержания и первоначальных следственных действий относительно группы подозреваемых в мошенничестве, которые представлялись как работники Офиса Президента Зеленского и за деньги предлагали гражданину получить желаемоую должность.

Соответствующие материалы опубликовала пресс-служба ГБР и военный прокурор Анатолий Матиос.

Как известно, в Киеве вечером 31 августа задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром».

В одном из видео слышно, как следователь называет фамилию, имя, отчество, а также дату рождения одного из задержанных – Иванчук Александр Алексеевич, 8 сентября 196 года рождения. Отметим, что в сети можно найти человека с таким же именем и датой рождения на сайте партии «Единый центр», которую возглавляет нардеп Виктор Балога.

Напомним, Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что все, кто в бизнес-кругах называет его «посредником» в коррупционных схемах на таможне – мошенники.