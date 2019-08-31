Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что Луценко – акционер подпольных казино

Глава парламентской фракции «Слуги народа», николаевец Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

– Когда мы начали изучать игорный бизнес нелегальный, то знаете, что бенефициаром оказался весь политикум. [...] Вот, например, вчера уволенный Генпрокурор Юрий Луценко – акционер сети подпольных казино, – сказал Арахамия.

Также он пообещал обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.

– Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно, – отметил Арахамия.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен в Украине легализовать казино на Черноморском побережье, что стимулирует развитие туристического бизнеса.