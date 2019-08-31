СБУ и ГБР накрыли подпольное казино в столичном торговом центре – к его работе причастны правоохранители

Следователи ГБР совместно с СБУ выявили в киевском торговом центре подпольное казино, которое функционировало при содействии правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

По предварительной информации, группа неустановленных лиц организовала и осуществляла деятельность с использованием игровых автоматов и другого игорного оборудования с целью получения прибыли от деятельности азартных игр. При этом незаконное казино работает при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.

Ночью 31 августа состоялся неотложный обыск по месту нахождения казино, по результатам которого изъято 113 игровых автоматов, 17 игровых столов для игры в покер, 6 рулеток, ноутбуки, черновые записи, мобильные телефоны, фишки; допрошено более 10 человек, которые подтвердили, что осуществляли игровую деятельность в этом казино.

В СБУ уточнили, что казино действовало в ТЦ «Олимпийский». В нем были разные уровни доступа и элитные «клиенты» могли попасть в замаскированный вип-зал только соблюдая все условия конспирации.

Сейчас следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины. Квалифицировали нарушение как занятие игорным бизнесом (часть 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины); злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Напомним, как глава парламентской фракции «Слуги народа», николаевец Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.