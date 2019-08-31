Николаевское ГБР закончило расследование мздоимства двух сотрудников Одесского СИЗО – на карту им за год перечислили ₴2,3 миллиона

Фото в момент задеражания Следователи ГБР в Николаеве закончили расследование относительно двух сотрудников Одесского СИЗО по вымогательству взяток с удерживаемых под стражей подозреваемых.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, двух сотрудников Одесского СИЗО Валентинв Слабинского и Сергея Ярему ГБР задержало в марте этого года. Судья Заводского райсуда Николаева Вячеслав Кузьенко частично удовлеторил это ходатайство об аресте – он не согласился с сумой залога и определил ее в сумме 38 тысяч гривен. Позже апелляционный суд увеличил залог до почти 154 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что заместитель начальника учреждения исполнения наказаний по оперативной работе - начальник оперативного отдела СИЗО и старший оперуполномоченный этого учреждения требовали две тысячи долларов США от лица, которое содержали в карцере изолятора.

Взятку в гривневом эквиваленте скидывали на указанную подозреваемыми банковскую карту. После получения денег подстражного должны были перевести из карцера в одну из камер изолятора и не усугублять его условия содержания под стражей.

При этом в ГБР подчеркнули, что в течение 2018 года на эту карточку в целом было переведено более 2,3 миллиона гривен.

Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами досудебного расследования, по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украина («Получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий по служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»)

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее в интервью «Преступности.НЕТ» экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством. В ГБР продолжают расследование этих фактов коррупции и сетуют на сложность сборов доказательств в закрытых учреждениях пенитенциарной системы.

Также напомним, как экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Помимо этого добавим о том, как прошел бунт некоторых заключенных в Николаевском СИЗО во время Пасхальных праздников 8 апреля 2018 года. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

После этого на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Еще добавим, как в колонии на Днепропетровщине заключенные отказывались возвращаться с прогулки и поджигали матрасы. А несколько ранее в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных из-за жалоб на условия содержания, тогда заключенные захватили часть колонии, сожгли одно помещение и пожарный автомобиль.