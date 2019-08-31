В Николаеве пьяный таксист напал на патрульного

Поздним вечером в пятницу, 30 августа, на улице Авангардной в Николаеве сотрудники полиции остановили автомобиль «Mercedes», которым управлял пьяный водитель, таксист базы «994». Мужчина вел себя агрессивно, напал на патрульных и ударил одного из полицейских.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости–N».

По словам патрульных, «Mercedes» обратил на себя внимание неадекватной манерой вождения — двигаясь по улице Авангардной в направлении проспекта Богоявленского, водитель дважды создал аварийную ситуацию и едва не врезался во встречную фуру. Когда «Mercedes» остановили, то увидели у водителя было явные признаки алкогольного опьянения. Между тем сам водитель, который в автомобиле находился один, выйдя из авто сначала начал ругаться, а потом проявлять агрессию, и в результате ударил полицейского в грудь, а также оказал сопротивление при попытке надеть на него наручники.

У задержанного, в свою очередь, была собственная версия произошедшего. По его словам, он не управлял автомобилем «Mercedes» как раз потому, что выпил «как нормальный мужик 150 граммов водки». Поэтому он ехал в качестве пассажира на переднем правом сиденье, как вдруг почему-то их остановили полицейские. По его словам, из-за того, что он таксист базы «994», к нему начали цепляться полицейские, он, «как выпивший человек, начал отвечать на повышенных тонах». За это его повалили на землю, надели наручники и еще и «прошлись ботинком по голове».

Когда мужчину попросили показать того самого друга, который управлял его автомобилем, сначала он указал на стоявшего неподалеку товарища, но тот на вопрос: «Были ли вы за рулем?» ответил отрицательно. Тогда таксист заявил, что его товарищ, который вел автомобиль, «испугался и ушел».

Водитель такси сначала требовал снять с него наручники, потом упал на колени и сказал, что ему плохо, и нужно срочно вызвать «скорую». После того, как ему сообщили, что «скорая» уже подъезжает, причем помощь нужно оказать еще и получившему травмы полицейскому, таксисту стало лучше, он подбежал к своей машине и начал требовать воды. Воду ему принесли, но после ему срочно понадобились сигареты, а затем — телефон, который, по его словам, у него забрали полицейские, но нашелся он в итоге у его товарища.

Спустя время на место прибыл автомобиль «скорой», а также следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения таксисту грозит административная ответственность, а вот нападение и нанесение травм полицейскому — это уже уголовное производство.

Напомним, ранее в Николаеве горожане вызвали полицию на водителя такси, который уснул пьяным в автомобиле «Toyota» посреди улицы Шнеерсона.