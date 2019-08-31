Суд арестовал с залогами от 5 до 15 миллионов гривен подозреваемых у мошенничестве от имени Зеленского – у них нашли 40 листов списка «продаваемых вакансий»

Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в мошенничестве, которые от имени Президента Владимира Зеленского обещали за деньги занять определенные посты в государственных ведомствах. Они могут покинуть СИЗО после оплаты залогов от 5 до 18 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как известно, в Киеве вечером 31 августа задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром».

Для четырех подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах назначили следующие залоги: 18, 15, 15 и 5 миллионов гривен каждому соответственно.

При этом Матиос подчеркнул, что во время обыска одного из помещений военные прокуроры изъяли 40 листов А-4, на которых имеется список лиц и полученных от них или переданных другим лицам сумм за назначения на руководящие должности в органы государственной власти и управления в течение июня-августа текущего года.

Согласно этим бумагам, за назначение в областных и более высоких управлениях правоохранительных и органах исполнительной власти мошенники могли получить от 50 до 700 тысяч долларов.

Напомним, как глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что все, кто в бизнес-кругах называет его «посредником» в коррупционных схемах на таможне – мошенники.