Суд из-за необоснованности подозрения отказался избирать меру пресечения подрядчику, который разрабатывал схему теплоснабжения Николаева

Центральный районный суд Николаева отказал в избрании меры пресечения подрядчику, который выполнял разработку схемы теплоснабжения Николаева по заказу Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Как известно, ранее в управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области сообщили, что услуги по закупке схемы теплоснабжения Николаева, закупленные за 1,2 миллиона гривен, завышены почти на 750 тысяч. А сам подрядчик в документации использовал рефераты из интернета.

27 августа начальник отдела Следственного управления Главного управления Нацполиции обратился в Центральный районный суд Николаева с ходатайством об избрании меры пресечения предпринимателю в виде личного обязательства.

По версии следствия, он подозревается в том, что по предварительному сговору с замначальником департамента энергоэффективности заключил договор на закупку услуг по разработке «схемы теплоснабжения Николаева» по стоимости, завышенной на 741 тысячу гривен. При этом использовал поддельные документы, и в акте выполненных работ указал, что они выполнены в полном объеме.

Его действия квалифицировали по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

Как доказательство следователь сослался на ряд документов, в том числе протокол обыска в департаменте, акт выполненных работ, движение средств на банковском счете предпринимателя, письма УСБУ, результаты судебной строительно-технической экспертизы, а также материалы НСРД. Но к самому ходатайству были приобщены только протокол обыска, письма УСБУ и результаты экспертизы.

Таким образом, суд пришел к выводу, что подозрение необоснованно и отказал в мере пресечения в виде личного обязательства для подрядчика.

Отметим, что департамент энергоэффективности заключил договор на разработку схемы с ФОП Дементьев Владимир Валериевич.

Как известно, в здании Николаевского городского совета 18 февраля сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Обыски были связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию, капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

11 мая заместителю директора департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

А 24 мая в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.