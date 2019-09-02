В Николаеве из-за неявки прокурора снова не смогли провести заседание по делу о пророссийском автопробеге

Сергей Долженков Центральный районный суд перенес заседание по делу одессита Сергея Долженкова («Капитана Какао») и россиянина Евгения Мефедова, которых обвиняют в участии в антигосударственных действиях в Николаеве, из-за отсутствия военного прокурора.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Мефедов и Долженков провели в СИЗО пять лет - сначала их судили по «делу 2 мая» в Одессе, а после оглашения оправдательного приговора задержали и начали судить за пророссийский автопробег в Николаеве. 16 августа 2019 года в Николаеве суд отказался отпустить «Капитана Какао» на поруки нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика, но им дали возможность выйти под залог по 153,7 тысячи гривен. 19 августа они покинули следственный изолятор, поскольку залоги за них были выплачены. Примечательно, что деньги за Долженкова и Мефедова на выплату залога дала партия кума президента РФ Путина Медведчука «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

Судья Екатерина Лагода сообщила, что 2 сентября на адрес суда пришло письмо от военной прокуратуры с просьбой отложить заседание в связи с невозможностью стороны обвинения присутствовать. Также не было в суде и второго обвиняемого – гражданина РФ Евегения Мефедова и его адвоката Рыбина. Как пояснили Долженков, Мефедов сейчас ожидает обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Адвокат Долженкова Ольга Балашова также пояснила на замечание судьи, что она с подзащитным опоздали на заседание из-за пробитого по пути из Одессы колеса автомобиля. Адвокат отметила, что уже фактически второе заседание не проводится из-за отсутствия прокурора, хотя в этом деле он не один, а группа. Она также просила суд уведомить о таких действиях Генпрокуратуру, добавив, что от своего имени она подобное письмо уже направила.

Сергей Долженков поддержал позицию своего адвоката и тоже просил суд обратиться по этому поводу к Генпрокурору, чтобы уголовное производство суд рассмотрел в разумные сроки и вынес приговор.

В итоге судья отложила заседание из-за неявки прокурора, а также постановила направить письмо прокурору Одесской области, чтобы тот обеспечил присутствие стороны обвинения на заседаниях.

Прокурора в суде не было Судья Екатерина Лагода Сергей Долженков и Ольга Балашова

Напомним, как в Николаеве снова не смогли провести подготовительное заседание по «делу Копейки» – последний раз в суд не пришел прокурор.