На Одесчине отдали под суд обвиняемого в изнасиловании беременной туристки из Николаева

В Одесской области направили в суд для рассмотрения уголовное производство о изнасиловании беременной жительницы Николаева.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Как известно, 5 июня в Южном Одесской области в полицию сообщили, что пьяный мужчина изнасиловал беременную жительницу Николаева 2001 года рождения. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В прокуратуре отметили, что 26-летний обвиняемый уже имеет неотбытый срок наказания за совершение аналогичного преступления.

Напомним, как 23 мая 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку. Девушка праздновала своей день рождения с друзьями, после чего решила встретиться с подругой. Когда они уже собрались домой и на остановке общественного транспорта по улице Космонавтов ждали такси, к ним подошли познакомиться трое парней. Именно в это время подъехало такси, и заявительница направилась к машине, а один из парней предложил поехать вместе, мол, ему по дороге. После того, как девушка вышла у подъезда своего дома, мужчина пошел за ней и начал угрожать ножом. Затем отобрал ювелирные украшения и изнасиловал.