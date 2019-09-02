На Николаевщине дали три года условно женщине, которая по просьбе сожителя подняла его на автокране, а он сорвался и погиб

В Доманевке женщина по сделке с прокурором получила три года условно за убийство по неосторожности – она подняла сожителя на высоту при помощи автокрана, но он сорвался и погиб.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Доманевского районного суда в Николаевской области.

Согласно материалам, в марте этого года женщина употребляла алкоголь вместе с сожителем алкоголь в помещении для охранников на территории бывшего угольного склада. Позже они пошли на обход охраняемой территории.

Возле рабочего автокрана «МКТ-40» мужчина попросил сожительницу поднять его на крючке вверх и потом опустить. Она согласилась на это предложение и подняла его на высоту не менее 15 метров. Мужчина сорвался и погиб от полученных травм на месте происшествия.

В ходе досудебного расследования обвиняемая заключила с прокурором договор о признании виновности по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса, в котором также согласовали меру наказания – 5 лет лишения свободы с одновременным освобождением от основного наказания с испытательным сроком на три года.

Суд утвердил эту сделку, признав обвиняемую виновной в инкриминируемом преступлении и назначив оговоренное наказание.

Напомним, как в Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь по простыням забраться к парням в общежитие.