В общественных местах установят автоматы для сбора пластиковых бутылок

В Украине в общественных местах планируют установить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок - так называемые «фандоматы».

Об этом сообщает Минрегион развития, строительства и ЖКХ.

«Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак», - отметили в министерстве.

Сейчас ведомство изучает аналогичный зарубежный опыт.

«Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандомат на 5000 человек», - отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Отметим, ранее в Минрегионе нашли оригинальный способ решить вопрос с нехваткой общественных туалетов. Их планируют устанавливать на остановках общественного транспорта. А к 2030 году електрозарядками будут оборудованы все машино-места на автостоянках. В изменениях в Государственнные строительные нормы, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, содержится обязательное требование - оборудовать электрическими зарядками не менее 5% машино-мест на парковках.