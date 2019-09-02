В центре Николаева горела «Skoda», а на полях области – два комбайна

В Николаеве и области за сутки 1 сентября горели легковой автомобиль и два комбайна.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

1 сентября в 19:29 поступило сообщение о пожаре силосного комбайна на открытой территории возле села Агрономия Арбузинского района. На место происшествия выехала местная пожарная команда государственного предприятия исследовательского хозяйства «Агрономия» и отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части. В 19:37 пожар локализовали и в 19:50 ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Второй случай возгорания комбайна произошел на поле возле улицы Гоголя в пгт. Врадиевка. На место направлено отделение 13-й ГПСЧ. В результате пожара огнем уничтожено отходы остатков подсолнечника. Оперативными действиями пожарных комбайн спасли. В 17:18 пожар локализовали и в 17:20 ликвидировали на площади два квадратных метра.

Еще одно сообщение в оперативно-диспетчерскую службу поступило в 21:03. На этот раз пожар автомобиля «Skoda Superb» по улице Адмиральская.

На место вызова направилось отделение 2-й ГПСЧ. По прибытию стало известно, что пожар возник в моторном отсеке автомобиля. Спасатели немедленно приступили к ликвидации огня, и уже в 21:10 горение локализовали, а в 21:14 ликвидировали на площади 0,5 квадратных метров.

Причина возгорания всех трех случаев устанавливается.

Напомним, как на Николаевщине у фуры на ходу загорелся полуприцеп с квасом.