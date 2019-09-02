На Винничине задержали главу одного из отделов Нацполиции за получение ₴207 тысяч взятки

Иллюстрация Правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов Нацполиции в Винницкой области, подозреваемого в получении взятки в размере 207 тысяч гривен.

Об этом сообщает замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Следствие установило, что подполковник полиции получил взятку в размере 207 тысяч гривен от директора одной из коммерческих структур. За это он обещал повлиять на следователей, которые открыли уголовное производство в отношении директора.

Действия полицейского классифицировали по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от 750 до 1500 минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, что Николаевское ГБР закончило расследование взяточничества двоих сотрудников Одесского СИЗО – на карту им за год перечислили ₴2,3 миллиона. А следователи столичного теруправления ГБР задержали руководителя одного из районных отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области за получение двух тысяч долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства.