«Сказал оглушить девушку»: В суде по делу об убийстве на Аляудском спуске заслушали следственный эксперимент одного из фигурантов с его версией событий

Центральный районный суд отказался изменять меру пресечения фигуранту дела о убийстве женщины на Аляудском спуске в Николаеве Ивану Пигареву, который на данный момент находится под стражей.

Соответствующее решение коллегия судей в составе Сергея Медюка, Ивана Дирко и Светланы Скрипченко огласила в понедельник, 2 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

В судебном заседании был озвучен протокол со следственных действий, которые проводились с Иваном Пигаревым, в ходе которого он изложил свою версию событий, произошедших в ту ночь.

Обвиняемый Пигарев и Вацман в сопровождении конвоя Пигарев пояснил, что они втроем ехали из Грибовки в Николаев, по дороге Вацман все время с кем-то переписывался. Далее он высадил Пигарева и Семерикову на пляже возле моста (вероятно, идет речь о Варваровском мосту, – ПН). Также он якобы показал им двоих девушек, с которыми познакомился на сайте знакомств и сказал, что с одной из них в ближайшее время должен встретиться. Потом втроем они ездили по городу, общались, и впоследствии привез их уже к озеру на улице 2-я Набережная, оставил им болторез, а сам поехал за девушкой, которую потом и привез туда. При этом, как утверждает Пигарев, Вацман сказал им оглушить девушку сзади тем самым болторезом. Семерикова же, по словам Пигарева, предложила ему отойти в другое место.

Пока Вацман сидел с потерпевшей на пляже, Пигарев услышал, что между ними возникла перепалка, и как он утверждает, взял болторез, который лежал рядом и ударил Вацмана и кинул в него предмет, после чего убежал вместе со свей девушкой Семериковой в сторону заправки.

Далее он пошел «сам не зная куда», где встретился со своей девушкой Семериковой, которая, в свою очередь сказала, что у нее в нижнем белье находятся часы и цепочка потерпевшей. После они приняли решение вернуться на место инцидента якобы для того, чтобы узнать, что случилось с женщиной, а также скинуть ювелирное украшение. По пути их встретили сотрудники патрульной полиции, которые уже имели ориентировку на них. Патрульные провели поверхностный осмотр, но цепочку не нашли, поскольку она уже была у Семериковой в носке. Далее обвиняемые пошли через мост в сторону места преступления, в то время им позвонил Вацман и попросил найти ключи от его автомобиля, которые были возле заправки, но на вопрос о том, где он находится, ответил, что «неважно». Ключи они не нашли и проследовали к заправке, где провели пару часов. Потом пошли в центр, в одном из заведений зарядили телефон и провели некоторое время там. Когда они связались с Вацманом, то спросили, что он сделал, вероятно, имея в виду девушку, на что тот снова сказал, что «неважно». Также Вацман заявил, что не будет их забирать. После этого Пигарев с Семериковой решили вернуться в Одессу, у прохожих уточнили, как проехать до автовокзала и направились в сторону города.

По приезду в Одессу они вдвоем остались у Семериковой. Вечером их набрал Вацман, и сказал «посмотреть в интернете», вероятно, имея в виду новость о том, что женщина убита. И попросил их спуститься. Они вышли к нему, во время общения спросили у Вацмана, что тот намерен делать, на что он ответил «не знаю». После они решили пошли в сторону одной из улиц, где их уже задержали полицейские.

Однако посмотреть видеозапись следственных действий в самом заседании так и не предоставилось возможным из-за определенных технических неполадок. Судья Медюк предположил, что это может быть связано с внешними повреждениями CD-диска, на котором находился файл.

После этого адвокат Пигарева Барановский подал ходатайство, в котором просил суд изменить меру пресечения его подзащитному с содержания под стражей на арест с альтернативой залога или же круглосуточный домашний арест.

Коллегия судей посовещавшись приняла решение отказать в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.