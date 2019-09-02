В Черновецкой области задержали лейтенанта полиции, который требовал взятку с местного жителя

Работники Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности НПУ задержали лейтенанта полиции, который ранее был сотрудником прокуратуры. Он требовал с местного жителя взятку в размере пятисот долларов за непривлечение последнего к ответственности.

Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Факт вымогательства взятки одним из сотрудников следственного подразделения полиции Буковины стал известен работникам Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности НПУ. Взятку в размере 500 долларов США лейтенант полиции, который ранее был сотрудником прокуратуры, требовал за непривлечение местного жителя к ответственности.

Вместе с разоблачением следователя в коррупции было установлено, что это не единственные противоправные действия, к которым он прибегает. Сотрудники патрульной полиции остановили 29-летнего подозреваемого в состоянии опьянения за рулем автомобиля. От прохождения освидетельствования он отказался. По факту происшествия был составлен административный протокол, однако, в суде лейтенант полиции был признан невиновным.

После получения взятки мужчина был задержан на месте происшествия оперативниками Черновицкого УДВБ НПУ и следователями ГБР. Вещественные доказательства изъяты, фигуранта задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

За совершенное задержанному объявлено подозрение по части 3 статьи 368 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, как в Одессе полиция задержала чиновников регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця», которые вымогали у предпринимателя 200 тысяч гривен за запуск подъездной железнодорожной колеи к его предприятию. А ранее, в Николаеве снова отложили заседание по делу о взятке директора ДК «Молодежный» Юлии Захаровой, а уголовное производство уже длится почти пять лет.