В Одессе сообщили о подозрении совладельцу сгоревшего отеля «Токио Стар»

Прокуратура Одесской области уведомила о подозрении совладельцу отеля «Токио Стар» по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

«Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении второму владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее к гибели 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание. Кроме того, отметили, что досудебное расследование продолжается.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».