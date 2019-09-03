Секретарь Бориспольского горсовета, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал из заседания, избил местного активиста

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.

Об этом полиции стало известно из социальных сетей, информирует пресс-служба ГУНП в Киевской области.

«После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы.

«Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений», - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.

Напомним, ранее, 10 июля, президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. На официальной встрече обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка.

В результате спора Зеленский заявил, что Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. Президент назвал чиновника «разбойником» и выгнал его из зала.

Годунок в ответ вспомнил инаугурационную речь Зеленского и выкрикнул «все мы президенты», на что президент сказал:

«Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, господи, - сказал Зеленский, когда Годунок выходил из зала.

В конце встречи президент также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу «этого черта».

Отметим, Сначала Годунок заявлял, что готов судиться с Зеленским и собирался пойти, но позже сообщил, что не хочет чтобы его конфликт с Президентом использовали как провокацию пророссийские СМИ, и заявил, что передумал подавать на него в суд. При этом он отмечал, что был одним из тех, кто призывал голосовать за Зеленского. Теперь, судя по его записям в соцсетях, он снова готов судиться с Зеленским.