В Николаеве отдали под суд экс-чиновника АМПУ за то, что не проследил, за подрядчиком и тот завладел бюджетными ₴347 тысячами

В Николаеве 30 августа в суд направили обвинительный акт относительно бывшего работника ГП «Администрации морских портов Украины», халатность которого привела к убытку для бюджета на 347 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Действия бывшего начальника отдела экологической безопасности службы охраны труда и защиты окружающей среды Николаевского филиала ГП АМПУ квалифицировали, как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (часть 2 статьи 367, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что начальник отдела не проконтролировал выполнение подрядчиком на территории порта опасных работ предприятиями, осуществляющими свою производственную деятельность на территории порта по принятию с судов загрязненных и сточных вод, а также вод, содержащих нефть, мусора и других веществ, вредных для окружающей природной среды и здоровья человека. Фактически в результате его бездействия подрядчик завладел бюджетными средствами на сумму 347 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве сообщили о подозрении двум бывшим руководителям одного из частных предприятий. Они подозреваются в присвоении 400 тысяч гривен при работах по снятию загрязненных нефтепродуктами вод с кораблей.