В Николаеве директора фирмы отдали под суд за растрату ₴149 тысяч, выделенных на ремонт баскетбольной площадки в гимназии

В Николаеве передали в суд обвинительный акт относительно руководителя фирмы, который получил из бюджета 149 тысяч гривен на ремонт баскетбольной площадки, который не выполнили согласно договору.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что между подрядчиком и коммунальным предприятием Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» заключен договор на реконструкцию баскетбольной площадки гимназии № 4 в Николаеве.

Со стороны заказчика подрядчику перечислены средства для выполнения предмета договора, однако руководителем указанные средства были растрачены, а работа в соответствии с условиями договора фактически не выполнено.

Действия подрядчика квалифицированы по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, то есть растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Согласно информации в системе электронных публичных закупок «ProZorro», УКС для выполнения этих работ заключил договор с ООО «Ника-Дорбут» 22 ноября 2018 года. Общая стоимость – 711 тысяч 112,76 гривен. На момент подписания договора директором этой фирмы был Дятлов Игорь Алексеевич, владелец - Ткаченко Тарас Григорович.

Напомним, как секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова возмутилась, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион, а мэр Александр Сенкевич заявил, что еще нужно 4,5 миллиона гривен.

Также напомним, как в Николаеве директора фирмы за подделку отчетов о якобы выполненном ремонте крыш наказали штрафом на 4 тысячи гривен.