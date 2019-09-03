Апелляционный суд оставил под стражей водителя, устроившего ДТП на Пушкинской, в котором пострадали девочка и ее мать

Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе решение судьи Центрального районного суда Николаева, которым водитель «Audi», устроивший дорожно-транспортное происшествие на улице Пушкинской, в результате которого пострадали 17-летняя девушка и ее мать, был арестован с залогом в размере 300 тысяч гривен.

Соответствующее решение коллегия судей в составе Оксаны Куценко, Елены Фарионовой и Натальи Чебановой-Губаревой вынесла во вторник, 3 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, что 16 августа этот водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в кроссовер, который от удара сбил 17-летнюю девушку и ее мать. А 18 августа суд Центральный районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в альтернативой залога в размере 300 тысяч гривен.

Адвокат Черниенко, подавшая апелляционную жалобу, просила суд смягчить меру пресечения подозреваемому с содержания под стражей на ночной домашний арест, аргументируя это тем, что ее подзащитный имеет положительную характеристику, стойкие социальные связи, искренне раскаивается в содеянном, а также тем, что он не сбежал с места инцидента. Также она попросила суд приобщить к материалам дела копии расписок о переводе родственниками подозреваемого денежных средств потерпевшим в общей сумме 10 тысяч гривен же после подачи самой жалобы.

Подозреваемый Тимченко поддержал жалобу своего адвоката. В суде он признал вину в содеянном и просил суд домашний арест.

На вопрос председательствующего судьи о том, в каком он был состоянии на момент аварии, и употреблял ли он спиртные напитки, Тимченко ответил утвердительно и признал, что был в состоянии алкогольного опьянения – накануне вечером пил виски. Также он утверждает, что хочет помогать материально потерпевшим. Помимо этого, он добавил, что потерпевшие чувствуют себя лучше.

Прокурор, в свою очередь, просила суд отказать в апелляционной жалобе, отметив также и то, что оригиналы документов, которые бы подтверждали, что родственники подозреваемого оказали финансовую помощь потерпевшим, не были предоставлены.

В результате коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката подозреваемого и оставила в силе решение Центрального районного суда Николаева от 18 августа.

Ранее сообщалось, что в крови у водителя обнаружили 1,54 промилле алкоголя, во время ДТП он находился в состоянии средней степени опьянения.