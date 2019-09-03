В США 14-летний подросток убил пятерых членов семьи и признался в этом

В понедельник ночью в городе Элкмонт в Алабаме (США) 14-летний подросток признался в убийстве всех пятерых членов своей семьи.

Об этом сообщает CNN.

Трое из пяти человек, застреленных подростком, были убиты на месте происшествия, двое - скончались в больнице. Местный шериф уточнил, что жертвами были отец, мачеха, братья и сестры стрелка.

Подросток сам признался в преступлении и помогал следователям в поиске оружия, которое выбросил.

Напомним, в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека, еще четверо пострадали.