В Донецкой области суд признал виновным россиянина, воевавшего в рядах «ЛНР», и приговорил к 15 годам тюрьмы

Артемовский городской суд Донецкой области приговорил к 15 годам тюрьмы танкиста батальона террористов «Август», гражданина России Руслана Гаджиева, который воевал за «ЛНР».

Об этом говорится в тексте приговора от 22 августа, передает "Левый берег".

Отмечается, что суд признал россиянина виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей, а также преступлениях по предварительному сговору и др.

Суд избрал для Гаджиева наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гаджиев приехал на Донбасс в декабре 2014 года и в качестве танкиста участвовал во многих боях против украинских военнослужащих. Он рассказал, что в декабре 2014 года в российском Ростове-на-Дону его задержала полиция за кражу автомобиля. Следователь предложил Гаджиеву и другим задержанным освобождение от уголовной ответственности в обмен на согласие «ремонтировать бронетехнику» т.н. «Новороссии» на территории Луганской области. По свидетельствам россиянина, 22 задержанных за различные правонарушения его сограждан согласились поехать в Украину.

Напомним, Новоайдарский районный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы протоиерея Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Марецкого за пособничество боевикам «ЛНР».