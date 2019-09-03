Экс-главу ГФС Украины и начальников всех таможен вызвали на допросы из-за дела о растратах в крупных размерах

Александра Власова, который некоторое время исполнял обязанности главы Государственной фискальной службы Украины, а также бывших и действующих руководителей всех таможен вызвали на допрос в прокуратуру.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники.

На допрос их вызвали в прокуратуру Киевской области на 9 и 10 сентября.

Как сообщил собеседник агентства, речь идет о расследовании растраты бюджетных средств в крупных размерах бывшими руководителями ГФС, которые заключили договор на осуществление юридического сопровождения частной компанией, при этом имея в штате фискальной службы собственных юристов.

На допрос на 14 часов 10 сентября, в частности, вызван Александр Власов, который исполнял обязанности главы ГФС с сентября 2018 до середины июля 2019 года, а также на 10 часов 9 сентября Руслана Черкасского, который некоторое время исполнял обязанности руководителя Киевской таможни.

Известно, что на допрос их вызвали в качестве свидетелей.

Напомним, ранее новый глава таможни Максим Нефедов заявил, что структуре новой Государственной таможенной службы не будет бывшего и.о. главы ГФС Александра Власова.

Ранее и.о. главы ГФС Александр Власов написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей главы Государственной фискальной службы. Он сделал это, потому что Зеленский на совещании в Одессе попросил Власова уйти в отставку из-за невыполненного обещания. Тогда с Власова сняли полномочия главы ГФС, но он остался руководить Одесской таможней.

Позже стало известно, что и.о. главы ГФС Денис Гутенко уволил главу одесской таможни Александра Власова.

Власов в 1993-1995 годах служил во внутренней безопасности в Николаевской таможне, а затем — в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года занимал должность командира спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом». 5 мая 2017 года возглавил Одесскую таможню (выиграл конкурс).